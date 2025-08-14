موسكو وكييف تتبادلان 84 أسيرًا عشية قمة ألاسكا

تبادلت موسكو وكييف 84 أسير حرب من كل طرف، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عشية قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستبحث مسألة النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت الوزارة في بيان "عاد 84 عسكريا روسيا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تمّ تسليم 84 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي سياق متصل، أشاد بوتين الخميس بالجهود الأمريكية "الصادقة" للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها الخميس عشية القمة المرتقبة مع نظيره ترامب.

وقال بوتين خلال لقائه عددا من كبار المسؤولين الروس "أرى أن الإدارة الأمريكية... تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال".

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي غدا الجمعة، في ألاسكا، وهي القمة الأولى التي تجمعهما بعد عودة ترامب إلى الحكم في ولاية ثانية.