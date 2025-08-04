بينهم نائب ومسؤول حكومي.. 6 متهمين باختلاس أموال مخصصة للجيش الأوكراني

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها اتهمت ستة أشخاص، من بينهم نائب في البرلمان ومسؤول حكومي، باختلاس أموال في شراء طائرات مسيّرة ومعدات تشويش للجيش، وفق "رويترز".

وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدي للغزو الروسي، كما تشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي.

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وقالت سلطات مكافحة الفساد، يوم السبت، إنها كشفت مخططًا يضم نائبًا في البرلمان ومسؤوليْن، أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل، بالإضافة إلى قائد في الحرس الوطني واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدمون رشاوى مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها.

وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان: "في 2024-2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل منهجي أموالًا خصصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع"، مضيفًا أن الرشاوى بلغت حوالي 30 % من قيمة العقود.

وقال المكتب إن قيمة عقد الطائرات المسيّرة بلغت 240 ألف دولار مع زيادة قدرها حوالي 80 ألف دولار. ولم تنشر أسماء أي من المشتبه بهم. وكانت المعدات المعنية محلية الصنع.