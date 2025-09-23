بعد فصل الكهرباء للمرة الـ 10.. أوكرانيا تحذر من تسرب إشعاعي بمحطة زابوروجيا

حذرت أوكرانيا من مخاطر تسرب إشعاعي بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك سريعا وبشكل حاسم لإخراج القوات الروسية منها.

وقال وزارة الطاقة الأوكرانية، إن القوات الروسية قامت بقطع جميع خطوط الكهرباء الخارجية عن المحطة للمرة العاشرة، وأضافت في بيان: "ما حدث اليوم يُثبت مجددًا أن روسيا تمثل التهديد الرئيسي للتشغيل الآمن لمحطة زابوريوجيا للطاقة النووية".

وشدد البيان، على أن إعادة محطة النووية للسيطرة الأوكرانية هو السبيل الوحيد لاستعادة السلامة النووية في المنطقة".

يشار إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية، سبق أن فصلت عن شبكة الكهرباء الأوكرانية في بداية الحرب، بعد أن ألحق القصف الروسي أضرارًا كبيرة بخطوط الكهرباء في المنطقة