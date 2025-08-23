بسبب حرب غزة.. ملك هولندا يقبل استقالة وزراء ومسؤولين كبار

أعلن القصر الملكي الهولندي أن الملك فيليم ألكسندر قبل استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب وأعضاء آخرين من الحكومة ينتمون إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، عقب فشلهم في التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أبلغ رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، الملك مساء الجمعة بنتائج الاجتماع الوزاري الذي انتهى بطلب استقالة الوزراء ووزراء الدولة الممثلين للحزب، ليصدر الملك مرسومًا بإعفائهم من مناصبهم اعتبارًا من 22 أغسطس/آب 2025.

وشملت الاستقالات وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف إيدي فان هيجيم، ووزيرة الداخلية والعلاقات مع المملكة جوديث أوترمارك، ووزير التعليم والثقافة والعلوم إيبو بروينز، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة دانييل يانسن، إضافة إلى 4 وزراء دولة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن السلطات "تحترم قرار أعضاء الحكومة بالاستقالة، لكنها تأسف بشدة على رحيلهم".

وكان فيلدكامب قد أعلن استقالته أمس الجمعة بعد فشله في تمرير مبادرات لفرض إجراءات إضافية ضد إسرائيل على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أنه بات يشعر "بمحدودية قدرته على تنفيذ السياسة التي يراها ضرورية بشكل مستقل"، ليلحق به لاحقًا وزراء حزبه.