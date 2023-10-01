بايدن يحذر من تيار "ماغا".. فما هو؟

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تيار "ماغا" المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفهم بأنهم متطرفون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن خلال حفل تكريم السيناتور الراحل جون ماكين في ولاية أريزونا، حيث قال إن تيّار "ماغا" يهاجم حرية الصحافة والانتخابات ويحاول تقويض مصداقيتها، مؤكدًا أن هذه المعتقدات تشكل "خطرًا كبيرًا" على الولايات المتحدة.

من هم مناصرو تيار "ماغا"؟

كلمة "ماغا" (MAGA) هي اختصار لشعار دونالد ترامب الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" (Make America Great Again).

وأطلق ترامب هذا الشعار خلال حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2016، واستخدمه بشكل خاص عند مناقشة موضوع الهجرة إلى الولايات المتحدة، ليشير إلى أن البلاد قد فقدت "مكانتها العظيمة" بسبب التعدد الثقافي أو عدم ضبط الحدود أمام المهاجرين.

وبحسب تقرير نشرته "بي بي سي" بالعربي، يؤيد تيار "ماغا" القومي الذي يدعم ترامب، سياسات منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهو ما روّج له ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2015.

ويتعرَّض هذا التيار لاتهامات بالعنصرية، الأمر الذي يرفضه أنصاره، بالإضافة إلى اتهامهم بتبني خطاب كراهية ضد الأقليات وتحريض على العنف.