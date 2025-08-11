الإليزيه: ماكرون وستارمر وميرتس سيعقدون اجتماعات بشأن أوكرانيا الأربعاء

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس سيعقد اجتماعات عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء للتنسيق قبل القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وقال قصر الإليزيه اليوم الاثنين إن اجتماعات أخرى ستُعقد عبر الإنترنت في ذلك اليوم أيضا، أحدها مع ترامب، وفق وكالة "رويترز".

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل عبروا اليوم الاثنين عن دعمهم للخطوات الأمريكية التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام عادل في أوكرانيا.

وأضافت في بيان على منصة "إكس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل في الوقت نفسه على فرض المزيد من العقوبات على روسيا ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتقديم المزيد من المساندة لاحتياجات أوكرانيا المالية وعملية انضمامها إلى التكتل.

وتابعت أن "الوحدة عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا والضغط على روسيا هي السبيل لإنهاء هذه الحرب ومنع أي عدوان روسي مستقبلي في أوروبا" وفق تعبيرها.