بريطانيا تطالب أسر دبلوماسييها بمغادرة إسرائيل‎

أمرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أُسر دبلوماسييها في إسرائيل بمغادرة البلاد "كإجراء احترازي" بعد هجمات حركة حماس التي تسببت في إعلان إسرائيل الحرب عليها، وفرض حصار تام على قطاع غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الدبلوماسيين البريطانيين سيواصلون عملهم في إسرائيل.

وجاء في البيان "نسحب بشكل مؤقت عائلات الموظفين في سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا في القدس كإجراء احترازي".