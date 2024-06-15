استطلاع يكشف أبرز مرشح لخلافة نتنياهو في زعامة الليكود

وحصل كل من سفير إسرائيل المستقيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان ووزيرة المواصلات والسلامة على الطريق ميري ريغيف على 4% من الأصوات لكل منهما.

وحلّ رئيس الشاباك الأسبق، ووزير الزراعة الحالي آفي ديختر سابعًا بواقع 3% من الأصوات، وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

أما وزير الطاقة إيلي كوهين، فحصل على 3% أيضًا من إجمالي الأصوات، الأمر ذاته بالنسبة لرئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست يولي ادلشتاين، فيما حل رئيس الكنيست أمير أوحانا في المركز الأخير بنسبة 2% من الأصوات.

وعلى الرغم من احتلال رئيس الموساد السابق كوهين المركز الأول بنسبة 18%، إلا أن النسبة الكبرى التي تبلغ 20% أجابت بأنها لا تعلم أيا من هذه الشخصيات يمكنه أن يخلف نتنياهو على رئاسة "الليكود".

وهناك نسبة بلغت 9% أشارت إلى أن أي من هذه الشخصيات لا تصلح لرئاسة الحزب اليميني.

وطرح فريق الاستطلاع سؤالًا آخر بشأن الملفات التي ستؤثر على توجههم خلال الانتخابات المقبلة، وترك المجال لاختيار أكثر من إجابة واحدة، لذا فقد تجاوزت النتائج نسبة 100%.

وقال 55% من المشاركين، إن أكثر هذه الملفات هو الحرب في الشمال والجنوب، وذكر 48% أن الوضع الاقتصادي هو الأهم، ورأى 41% أن إخفاق الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول هو الأكثر تأثيرًا على قرارهم، فيما أشار 25% إلى أن ملف تجنيد الحريديم بالجيش هم الأكثر تأثيرًا.