"بشرى عظيمة".. ترامب يرحب يإيقاف برنامج جيمي كيميل

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بقرار شبكة "إيه بي سي" إيقاف برنامج المذيع الفكاهي جيمي كيميل، معتبرا التخلّص من هذا الكوميدي الشهير الذي ينتقده بشدّة "بشرى عظيمة لأمريكا".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "بشرى عظيمة لأمريكا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني من تراجع في نسب المشاهدة تمّ إلغاؤه ".

وأضاف "أهنّئ شبكة "إيه بي سي" على امتلاكها أخيرا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا الأمر ممكنا أصلا".

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، أنّها أوقفت "إلى أجل غير مسمّى" بثّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتّهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عامًا)أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.