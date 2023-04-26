أشعل شمعة وانسحب.. جلسة بالأمم المتحدة تغضب مندوب إسرائيل

احتج سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، على المناقشة الشهرية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الثلاثاء، بسبب تزامنها مع ما يعرف بـ"ذكرى القتلى الإسرائيليين".

وبحسب موقع "واللا" العبري، طلب جلعاد أردان تغيير موعد المناقشة، وعدم عقدها بسبب تزامنها مع "يوم الذكرى للقتلى الإسرائيليين"، لكن روسيا التي تشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن، رفضت ذلك.

وأثناء المناقشة، وبعد أن هاجم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إسرائيل، أشعل أردان شمعة تذكارية على طاولة مجلس الأمن.

وقرأ أردان أسماء القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في أعمال عنف في العام الماضي، وقال: "عار! هذه المناقشة تدنس ذكرى القتلى، ولن نشارك فيها".