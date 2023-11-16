رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر والأردن السبت

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مصر والأردن السبت، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الأربعاء، في خضم القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وقال إريك مامر إن فون دير لايين ستلتقي السبت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أن تتوجه إلى سيناء قرب الحدود مع إسرائيل مع وصول قافلة إنسانية تابعة للاتحاد الأوروبي. وستلتقي بعد ذلك الملك عبدالله الثاني في الأردن، حسب ما أوضح المتحدث عبر منصة إكس.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية إسرائيل في 13 تشرين الأول/أكتوبر - بعد أسبوع من شن حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.