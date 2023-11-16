رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر والأردن السبت
تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مصر والأردن السبت، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الأربعاء، في خضم القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أسابيع.
وقال إريك مامر إن فون دير لايين ستلتقي السبت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أن تتوجه إلى سيناء قرب الحدود مع إسرائيل مع وصول قافلة إنسانية تابعة للاتحاد الأوروبي. وستلتقي بعد ذلك الملك عبدالله الثاني في الأردن، حسب ما أوضح المتحدث عبر منصة إكس.
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية إسرائيل في 13 تشرين الأول/أكتوبر - بعد أسبوع من شن حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وفي غزة، قُتل أكثر من 11500 شخص، معظمهم من المدنيين أيضا، في القصف الجوي والهجوم البري الإسرائيلي المستمر، حسب وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس.
وفي كلمة ألقتها أمام دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت فون دير لايين أن الكتلة المكونة من 27 عضوا - وهي أكبر مانح للفلسطينيين - ستزيد مساعداتها الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو.
وقالت المسؤولة الأوروبية، وهي من أشد المؤيدين لإسرائيل، إنه من الضروري أن تسعى الدولة العبرية إلى "تجنب سقوط ضحايا من المدنيين" في عمليتها في غزة.
وأضافت "من الواضح أن حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء والرهائن دروعا بشرية - إنه أمر مروع وشر محض". ويصنف الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، حماس منظمة "إرهابية".
وقالت فون دير لايين للدبلوماسيين إنه من الضروري إثر توقف القتال "ألا تكون غزة ملاذا آمنا للإرهابيين" وألا تعود حماس إلى حكم القطاع. وأضافت أنه حتى مع احتدام الحرب، يجب أن يكون هناك "أفق" لحل الدولتين.
ومن المقرر أن يزور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشرق الأوسط اعتبارا من الخميس لإجراء محادثات إنسانية وسياسية في إسرائيل ورام الله في الضفة الغربية المحتلة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن.