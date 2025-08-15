"فوكس نيوز": مقاضاة إدارة ترامب بسبب "استيلاء" الحكومة على الشرطة

رفع المدعي العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب ما وصفته "استيلائها الفيدرالي" على قوة شرطة العاصمة ونشرها قوات الحرس الوطني في المدينة، بحجة أن هذا الجهد "غير قانوني" ويتجاوز سلطة ترامب كقائد أعلى، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز".

ووفق الشبكة الأمريكية، تنص الدعوى القضائية، التي رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا براين شوالب اليوم الجمعة، على أن تصرفات الإدارة بموجب المادة 740 من قانون الحكم الذاتي "لا تجيز هذا الاغتصاب الصارخ لسلطة المقاطعة على حكومتها"، وفق قوله.

وقال شوالب أيضًا إن الأمر الجديد الذي أصدرته المدعية العامة بام بوندي، والذي يسعى إلى تهميش رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث، غير قانوني، وطلب من المحكمة إلغاء الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه تم حشد 800 من عناصر الحرس الوطني والذين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون، بحسب "فرانس برس".

وأمر ترامب بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علما بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجلوس عندما خرجت احتجاجات في يونيو الماضي.

وقالت الناطقة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين "اعتبارا من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو.. في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا".