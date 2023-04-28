روسيا تصلح خط كهرباء يربط "زابوريجيا" بأراضٍ أوكرانية خاضعة لها

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن روسيا أخطرتها بأن المعدات التي رصدتها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، ستُستخدم في إصلاح خط لنقل الكهرباء يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

ومن شأن إعادة التشغيل المزمعة لخط الكهرباء المتعطل تأجيج مخاوف الأوكرانيين من أن روسيا تقوم بالإعداد لربط زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بشبكة الطاقة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

ويوجد عدد قليل من مسؤولي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يشغلها طاقم عمل أوكراني يعمل بأمر من القوات الروسية، وشركة الطاقة النووية الروسية (روس أتوم).