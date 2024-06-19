جميعها مُر.. 3 خيارات تحكم تحركات المعارضة في دول الساحل الثلاث

أجبرت سياسة المجالس العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، معارضين وجهات فاعلة في المجتمع المدني على دفع الثمن باهظا، فكان لهم ثلاثة خيارات وجميعها مر، إما التزام الصمت أو طلب اللجوء إلى الخارج أو السجن.

وفي مالي، تخضع الأصوات المعارضة لخنق غير مسبوق، فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على بوبكر كاراموكو تراوري، أحد زعماء المجتمع المدني، بعد ثلاثة أيام من انتقاده للإدارة التعسفية للسلطة من قبل المجلس العسكري التابع للعقيد عاصمي غويتا، وقررت أن يمثل في الأول من يوليو أمام القضاء بتهمة "الإضرار باستقرار الدولة".

مواصلة النضال

وأضحت دولة ساحل العاج ملاذا للماليين، حتى باتت تعرف بأنها "عاصمة اللجوء" بالنسبة للعديد من الفارين من بطش النظام العسكري، ومن هؤلاء رئيس حزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال عمر ماريكو الذي فر في مايو 2022 هربا من مطاردة المجلس العسكري الحاكم، بعدما انتقد خلال العام ذاته المذبحة التي راح ضحيتها 500 مدني.

وعلى إثرها تابعته السلطات في باماكو، لكنه تمكّن من الهروب في البداية برا إلى ساحل العاج قبل الذهاب إلى فرنسا.

وسعى عمر ماريكو لمواصلة النضال عبر تنظيم اجتماعات عبر الإنترنت مع مؤيديه من فرنسا، وهي دولة تعتبر عدوا للعسكريين في منطقة الساحل. ويدرك المناضلون صعوبة استمرار مناورة المجلس الحاكم الذي كان السبب وراء وفاة رئيس الوزراء السابق سوميلو بوبي مايغا في السجن.