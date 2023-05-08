إيران تعدم شخصين بتهمة الترويج للإلحاد

قال موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين إن السلطات أعدمت شخصين بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدساتوالترويج للإلحاد.

وأضاف الموقع أنه جرى تنفيذ الحكم بإعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع بعد إدانتهما في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات. ولم يحدد الموقع متى أُعدما.

وأفاد الموقع أن الاثنين كانا يديران عشرات من المنصات المناهضة للدين على الإنترنت والتي تهدف للحض على كراهية الإسلام والترويج للإلحاد وإهانة المقدسات.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران ذات الأغلبية الشيعية إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.