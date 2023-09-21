انتهاء المحادثات بين أذربيجان والأرمن من ناجورنو قرة باغ

ذكرت وكالات أنباء في أذربيجان، اليوم الخميس، أن المحادثات بين باكو والأرمن من ناجورنو قرة باغ التي عقدت في بلدة يفلاخ بأذربيجان انتهت.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، أن المحادثات الأولى التي جرت اليوم بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن من ناجورنو قرة باغ حول إعادة دمج هذا الإقليم الانفصالي، كانت "بناءة".

وأضافت أن اجتماعًا جديدًا سيعقد "في أسرع وقت ممكن" مشيرة، أيضًا، إلى أنها تعتزم إرسال مساعدة إنسانية ومواد غذائية ووقود إلى هذا الإقليم، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنَّتها باكو وانتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

وجاءت المحادثات بعد أن اضطرت المنطقة الانفصالية إلى الاستسلام؛ ما أدى إلى مطالبات باستقالة رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، لإخفاقه في حماية الأرض.