كوريا الشمالية تطلق قمرًا اصطناعيًا للتجسس باتجاه الجنوب
قال الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تقول إنه قمر للتجسس العسكري باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أن بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، "أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري باتجاه الجنوب".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنها تراقب خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس، في ظل توقعات بأن الدولة المعزولة قد تنجح في محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي في مداره.
والإثنين، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًّا في الفترة من الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.