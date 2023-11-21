كوريا الشمالية تطلق قمرًا اصطناعيًا للتجسس باتجاه الجنوب

قال الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تقول إنه قمر للتجسس العسكري باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أن بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، "أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري باتجاه الجنوب".