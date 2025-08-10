ترامب يوجه رسالة تهديد للمجرمين والمشردين في واشنطن (صور)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، بإخلاء واشنطن من المشردين وبسجن المجرمين، وذلك رغم تأكيد رئيسة بلدية العاصمة موريل بوزر بأنه لا توجد حالياً زيادة في معدلات الجريمة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب على المشردين المغادرة فوراً، سنوفر لكم أماكن للإقامة ولكن بعيداً عن العاصمة، أما بالنسبة للمجرمين فلستم مضطرين للمغادرة، سنضعكم في السجن حيث يجب أن تكونوا".

وتضمن منشور ترامب على "تروث سوشيال" صوراً لخيام وشوارع في العاصمة عليها بعض القمامة. وقال: "سأجعل عاصمتنا أكثر أماناً وجمالاً من أي وقت مضى".

وامتنع البيت الأبيض عن توضيح الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لطرد المشردين من واشنطن.

ولا يتحكم الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إلا في الأراضي والمباني الاتحادية في المدينة.

ويعتزم ترامب عقد مؤتمر صحفي الاثنين "لوقف جرائم العنف في واشنطن العاصمة".

ولم يتضح ما إذا كان سيعلن عن مزيد من التفاصيل عن خطة لإخلاء العاصمة من المشردين.

ويعيش معظم المشردين في ملاجئ طوارئ أو مساكن مؤقتة.

وتقول منظمة الشراكة المجتمعية التي تعمل على الحد من التشرد في العاصمة إن نحو 800 منهم بلا مأوى أو "في الشارع".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إنه يتم نشر المزيد من ضباط إنفاذ القانون في المدينة عقب هجوم عنيف على موظف شاب في إدارة ترامب أثار غضب الرئيس.

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن، المنتمية للحزب الديمقراطي، أن العاصمة "لا تشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات الجريمة".

وذكرت إدارة شرطة المدينة أن معدلات جرائم العنف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 انخفضت بنسبة 26% في العاصمة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل الجريمة الإجمالي بنحو 7%.

وأوضحت بوزر أن ترامب "على دراية تامة" بجهود المدينة مع سلطات إنفاذ القانون بعد اجتماع مع ترامب قبل عدة أسابيع في البيت الأبيض.