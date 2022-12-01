أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية إن البلدين تبادلا 50 أسيرا عسكريا يوم الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة دونيتسك الأوكرانية المحتلة جزئيا إن كلا من موسكو وكييف ستسلم الأخرى 50 أسير حرب.

وأعلن أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، عن إطلاق سراح 50 من "حماة أوكرانيا" وقال إن تبادل أسرى الحرب سيستمر "حتى تحرير آخر أوكراني".