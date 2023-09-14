تهديد أمريكي أوروبي لإيران بعد العثور على آثار يورانيوم في مواقع سرية

هددت الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين إيران باستصدار قرار آخر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل، مثل تفسير آثار اليورانيوم، التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة.

وتركت هذه الدول الباب مفتوحًا بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدمًا في هذا القرار أو متى.

ويأتي التحذير الذي وجهته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، والولايات المتحدة بعد اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ونُشر اليوم الخميس، في وقت تعقدت خلاله الأزمة بين إيران والغرب بسبب محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأمر قرار صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني طهران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، انخفضت منذ ذلك الحين إلى اثنين.