صلاة جماعية لمسلمين في مطار شارل ديغول تثير جدلًا في فرنسا

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمطار "أيروبور دو باري" أوغوستان روماني "هذه سابقة مؤسفة. هناك أماكن مخصصة للعبادة" في المطار.

وأضاف "صدرت تعليمات لشرطة الحدود بحظر تلك الممارسات وستزيد رقابتها".

وحذّر روماني أيضًا من المبالغة في حجم الحادث "في هذا التوقيت"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.

وشاركت الصور على الشبكات الاجتماعية خصوصًا نويل لونوار، وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في عهد الرئيس اليميني جاك شيراك.

وكتبت "ماذا يفعل الرئيس التنفيذي لشركة أيروبور دو باري عندما يتحوَّل مطاره إلى مسجد؟ هل التغيير في الوضع رسمي؟".

بدورها، قالت النائبة عن الحزب الحاكم أستريد بانوسيان-بوفيه "هناك أماكن مخصصة للعبادة في المطار"، مشيرة إلى أنه يتعين على السلطات تطبيق "القواعد السائدة في فرنسا، بما في ذلك في المطارات".

لكن رئيس بلدية ألفورفيل في ضاحية باريس الاشتراكي لوك كارفوناس اتّهم بانوسيان-بوفيه بإطلاق "تعليقات خرقاء يمكن مقارنتها بالإسلاموفوبيا"، ودعاها إلى "توضيح تصريحاتها أو حتى الاعتذار".