ترامب يتصدر مرشحي الجمهوريين للرئاسة الأمريكية
أفاد استطلاع للرأي العام أجرته رويترز إبسوس، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري الأمريكي لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المعلن عنها حديثا نيكي هايلي، في المركز الرابع.
وبلغت نسبة التأييد لترامب، بين الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبراير/ شباط الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي، التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس، لسباق البيت الأبيض، لكنه لم يعلن حتى الآن عن نيته القيام بذلك.
وحصل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على 7% من دعم الجمهوريين في الاستطلاع، الذي شارك فيه 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.