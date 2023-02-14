ترامب يتصدر مرشحي الجمهوريين للرئاسة الأمريكية

أفاد استطلاع للرأي العام أجرته رويترز إبسوس، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري الأمريكي لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المعلن عنها حديثا نيكي هايلي، في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب، بين الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبراير/ شباط الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي، التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.