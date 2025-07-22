نتنياهو: زهران ممداني معاد للسامية ويتفوّه بـ "الهراء"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعض مقترحات حملة زهران ممداني الانتخابية في نيويورك ووصفها بأنها "هراء"، قائلاً إن المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة لن يشغل منصبه إلا لفترة واحدة في حال انتخابه في نوفمبر القادم.

وظهر نتنياهو في برنامج "The Full Send Podcast" مع فرقة Nelk Boys يوم الاثنين. وخلال مقابلة واسعة النطاق، ناقش نتنياهو ومقدمو البرامج اليمينيون كل شيء بدءاً من حرب إسرائيل المستمرة في غزة، وإيران، وشغف الرئيس دونالد ترامب بالوجبات السريعة والحلويات.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي العمدة "المحتمل" لنيويورك بأنه "معاد للسامية"، وهو اتهام لطالما واجهه ممداني لرفضه إدانة استخدام عبارة "عولمة الانتفاضة" علناً، كما استنكر الادعاءات بعدائه لليهود.

نتنياهو، الذي كان يناقش الكراهية تجاه إسرائيل، انعطف إلى مقترحات ممداني لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في المدينة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن".

وقال "لقد وقع الكثيرون في فخ هذا الهراء. هل تريدون سحب تمويل الشرطة؟ هل تريدون أن يذهب الناس إلى المتاجر ويسرقوها ويعيشوا أحراراً، أتعتقدون أن هذا يخلق مجتمعاً صالحاً؟".

لكن ممداني كان صرّح بأنه لن يسحب تمويل الشرطة، بل يريد بدلاً من ذلك تحويل الموارد بين أقسام الشرطة لضمان تركيز الضباط على أخطر الجرائم. كما قال إنه يخطط للإبقاء على عدد أفراد شرطة نيويورك الحالي.

كما انتقد نتنياهو في تعليقاته اقتراح ممداني بفرض ضرائب على أغنى سكان المدينة.

وقال "هل تريدون سحق كل المشاريع؟ هل تريدون فرض ضرائب على الناس حتى الموت؟ أعني، هذا جهدٌ لولاية واحدة". وأضاف "لكن كما تعلمون، أحياناً يجب أن تُصدموا بالواقع لتُدركوا مدى سخافته."

كما عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن "عدم رضاع" عن الانتخابات التمهيدية لممداني، لكنه وصف ترشحه بأنه "حماقة" مؤقتة.

وقال: "أنا أقل قلقاً بشأن هذا الأمر، لأنني أعتقد أنه إذا استطعنا قول الحقيقة للشباب الأمريكي، فأنت تعلم أنهم سيدركون بسرعة كبيرة".

كانت موضوعات معاداة السامية وإسرائيل محورية في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في يونيو، ولا تزال تُحرك النقاشات بينما يتطلع المرشحون إلى الانتخابات العامة في نوفمبر.

يتنافس ممداني مع رئيس البلدية الحالي إريك آدامز، والجمهوري كورتيس سليوا، وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يواصل ترشحه كمرشح مستقل رغم خسارته الساحقة أمام ممداني الشهر الماضي.

هاجم كل من آدامز وكومو المرشح الديمقراطي بشأن قضية معاداة السامية، لكن ممداني حظي أيضاً بدعم عدد من القادة اليهود البارزين، بمن فيهم مراقب المدينة براد لاندر والنائب الأمريكي جيري نادلر، وتعهد بالسعي لزيادة تمويل برنامج مكافحة جرائم الكراهية في المدينة بنسبة 800%.

تضم مدينة نيويورك أكبر عدد من السكان اليهود مقارنة بأي مدينة أخرى خارج إسرائيل، حيث يُقدر عددهم بنحو 1.2 مليون يهودي.

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وقد تؤثر تعليقات نتنياهو في رأي بعض اليهود المحافظين في نيويورك، رغم أن رئيس الوزراء اليميني لا يحظى بشعبية لدى العديد من الليبراليين، ويفوق عدد الديمقراطيين الجمهوريين بكثير في المدينة.