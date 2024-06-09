مسعود بزشكيان.. مرشح الإصلاحيين الوحيد لانتخابات الرئاسة الإيرانية

استبعد مجلس صيانة الدستور في إيران، اثنين من المرشحين الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وقبل أوراق مرشح واحد فقط من التيار، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لــ"إرم نيوز" إن المجلس استبعد ترشح إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة روحاني.

وأضافت أن "المرشح الوحيد من الإصلاحيين الذين تمت الموافقة على أهليته هو النائب مسعود بزشكيان".

كان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أعلن اليوم الأحد، انتهاء التدقيق في أهلية المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة وإرسال الكشوفات لوزارة الداخلية.