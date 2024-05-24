بسبب أوكرانيا.. المجر تسعى إلى "إعادة تحديد" وضعيتها في "الناتو"
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده تسعى إلى "إعادة تحديد" وضع عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لانسحاب محتمل من بند الدعم الضخم الذي يقدمه الحلف العسكري لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة.
وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة لبلاده نقلت بعضا من تفاصيلها وكالة الأنباء الألمانية، أن مسؤولين عسكريين ومحامين مجريين يعملون بالفعل من أجل استحداث مفهوم جديد يفرق بين البلاد والأعضاء الآخرين في حلف "الناتو".
وأضاف أوربان: "يعمل محامونا وعسكريونا بجد لبحث كيفية احتفاظ المجر بعضويتها في الناتو بطريقة لا تحتم عليها المشاركة في أنشطة الناتو خارج أراضي الحلف".
كما ذكر أوربان، أن حكومة بودابست مساهم مهم في مهمتين للحلف خارج أراضيه، في العراق وكوسوفو.
وقال إن المخاوف من أن روسيا قد تشن هجوما على أي دولة في حلف شمال الأطلسي غير مبررة، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث أظهرت حدود قدرات روسيا العسكرية.
وقال أوربان: "لا أعتبر أن من المنطقي أن تقوم روسيا، التي لا تستطيع حتى هزيمة أوكرانيا، فجأة بابتلاع العالم الغربي بأكمله.. هذا احتمال نسبة حدوثه ضئيلة جدا"، بحسب رويترز.
وترفض المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.
كما تسعى إلى الانسحاب من خطة حلف شمال الأطلسي طويلة الأجل لمساعدة أوكرانيا، والتي يصفها وزير خارجية المجر بأنها "مهمة مجنونة".
وأسس أوربان، وهو قومي التوجه ويتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2010، حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها الشهر المقبل على فكرة تجنب التورط في الصراع بشكل أكبر، إذ قال إن نتائج تلك الانتخابات ستحدد مسار الحرب والسلام في أوروبا.
وأضاف أوربان، أن القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي تفوق بكثير قدرات أوكرانيا؛ لذا من المستبعد أن تشن روسيا أو أي دولة أخرى هجوما على الحلف.
وتابع قائلا، إنه يعتبر الحديث عن التهديد الروسي حجة لتعميق تدخل الغرب في حرب أوكرانيا.
وتوترت العلاقات بين بودابست وواشنطن بسبب تباطؤ المجر في التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وعلاقات أوربان الودودة مع موسكو رغم الحرب في أوكرانيا.