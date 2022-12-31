مالي تحكم بالسجن 20 عاما على 46 عسكريا من ساحل العاج

حكمت محكمة في مالي يوم الجمعة على 46 جنديا من ساحل العاج بالسجن 20 عاما وعلى ثلاثة آخرين غيابيا بالإعدام بتهمة التآمر ضد الحكومة.

وكان 49 جنديا من ساح العاج اعتُقلوا في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو/ تموز وأُطلق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق. وتسبب الاعتقال في نزاع دبلوماسي بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.