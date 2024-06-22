خامنئي للمرشحين: ابتعدوا عن التصريحات التي "تُفرح العدو"

وقال خامنئي أمام جمع من مسؤولي القضاء في إيران: "عليكم أن تنفذوا العدالة بشجاعة في أحكامكم وهذا ليس سهلًا بطبيعة الحال"، مضيفًا "على القضاة عدم الرجوع إلى أسس حقوق الإنسان الغربية".

وأشار خامنئي إلى أنه لا يجوز للقاضي الرجوع إلى أي سلطة غير قانون البلاد لإصدار الحكم، موضحًا "أن مبادئ حقوق الإنسان في الغرب غير صحيحة ولا يجوز للقضاة الرجوع إليها".

وفيما يتعلق بالانتخابات، طلب علي خامنئي من المرشحين للرئاسة عدم التلفظ بعبارة "إرضاء العدو" في المناظرات المتلفزة أو التصريحات الإعلامية.

وقال خامنئي: "نصيحتي هي أن المناقشات التي يجريها المرشحون معًا على شاشة التلفزيون أو التصريحات التي يدلون بها سواءً معًا أو بشكل فردي، لا ينبغي أن تجعل هذه التصريحات المرشح يقول شيئًا يسعد العدو من أجل هزيمة منافسه".