مقتل 19 قرويًا بهجوم في الكونغو الديمقراطية

قال أحد قادة المجتمع المدني في شرق الكونغو الديمقراطية، إن متشددين قيدوا 19 قرويا على الأقل وقتلوهم بالمناجل وأسلحة أخرى في هجمة على المنطقة نفذوها في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأضاف موريس مابيلي مسيدي لرويترز، أن قرويين آخرين فروا لكنهم ربما غرقوا لدى محاولتهم عبور نهر لاميا إلى أوغندا، مشيرًا إلى وجود مفقودين.

وقال هو ومتحدث باسم جيش الكونغو، إن الهجوم الذي وقع في قرية بمنطقة بيني نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة مسلحة تنشط في شرق الكونغو وبايعت تنظيم داعش المتشدد.