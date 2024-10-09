ساعياً لـ"مزيد من الدعم".. زيلينسكي إلى باريس وروما وبرلين

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، في قصر الإليزيه، قبل أن ينتقل الأخير للقاء البابا ورئيسة الحكومة الإيطالية في روما الجمعة، ثم المستشار الألماني الجمعة كذلك في برلين.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تأتي هذه اللقاءات بعد تأجيل اجتماع حول الدفاع عن أوكرانيا كان مقررا السبت في قاعدة أمريكية بألمانيا، إثر إرجاء الرئيس جو بايدن زيارته بسبب الإعصار ميلتون.

وكان من المقرر أن يقدم زيلينسكي خلال هذه القمة "تدابير واضحة وملموسة بهدف التوصل إلى نهاية عادلة للحرب".

وفي باريس، سيجري زيلينسكي "لقاء ثنائيا" مع الرئيس ماكرون.

ويعتزم ماكرون اغتنام الفرصة "لتأكيد تصميم فرنسا على مواصلة تقديم الدعم على الأجل الطويل ومع جميع شركائها، لأوكرانيا والشعب الأوكراني"، حسبما ذكر قصر الإليزيه في بيان.

وزار الرئيس الفرنسي الأربعاء في شرق البلاد جنودا أوكرانيين يتلقون تدريبات على يد الجيش الفرنسي.

وفي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية ضغطا عسكريا روسيا في شرقي البلاد، يتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني روما الجمعة، حيث سيستقبله البابا في الفاتيكان، وفقا لبيان مقتضب صادر عن الفاتيكان.

ويلتقي في روما رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وعقب ذلك يتوجه زيلينسكي إلى برلين.

وتعد ألمانيا بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مساهم في تمويل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها تخطط لخفض مساهمتها بالنصف العام المقبل لخفض الإنفاق العام.

وتطالب أوكرانيا، التي تتعرض لقصف متواصل يستهدف منشآت الطاقة خصوصا، بمزيد من وسائل الدفاع الجوي والمقاتلات.