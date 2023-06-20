هانتر بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نجل الرئيس بايدن توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدعين الفيدراليين للإقرار بأنه مذنب بموجب شروط ستبقيه على الأرجح خارج السجن.

ولم يتضح بعد اليوم الذي قد يمثل فيه هانتر، البالغ من العمر 53 عاما، أمام المحكمة.

وتشير الوثائق إلى أن نجل بايدن وافق بشكل مبدئي على الإقرار بأنه مذنب بارتكاب جنحتين تتعلقان بالضرائب؛ بسبب عدم الدفع خلال عامي 2017 و 2018.

وتبلغ قيمة الالتزامات الضريبية كاملة قرابة 1.2 مليون عن هذين العامين.