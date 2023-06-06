سيناتور أمريكي يفتح ملف مقتل شيرين أبو عاقلة

فتح السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، الاثنين، ملف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من جديد، داعياً لرفع السرية عن تقرير حكومي بشأن مقتلها.

وقُتلت مراسلة قناة "الجزيرة"، التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية كذلك، بالرصاص، أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية بمدينة جنين في الضفة الغربية، في مايو أيار 2022.

وأجرى المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية تحقيقا، لكن التقرير لا يزال يخضع للسرية.

وقال فان هولن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان إن التقرير يحتوي على معلومات مهمة عن مقتلها.

وأضاف أن ذلك يشمل "معلومات ونتائج مهمة بشأن سلوك وحدة قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) المشاركة في تلك العملية بالإضافة إلى وحدات أخرى تنفذ عمليات في الضفة الغربية".

وأوضح فان هولن أن نشر التقرير مهم لضمان محاسبة المسؤول عن إطلاق الرصاص على مواطنة أمريكية وقتلها، رغم أن فريق المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية "لم يتمكن من إجراء تحقيق مستقل" نتيجة عدم قدرته على مقابلة الشهود الرئيسيين.

ولم ترد حتى الآن وزارة الخارجية الأمريكية، المشرفة على عمل المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، على طلب للتعليق.

وتقول إسرائيل إن من الوارد أن يكون أحد الجنود الإسرائيليين قد أطلق الرصاص على شيرين دون قصد لكن من المحتمل أيضا أن تكون قد قُتلت بنيران الفلسطينيين.

وتعتقد أسرة شيرين، التي كانت ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل شارة الصحافة بشكل واضح، أنها قُتلت عمدا.

وقال شهود على الواقعة إنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين يطلقون الرصاص في المنطقة التي كانت تقف بها.