سول: انطلاق مناورات "فريدم إيدج" الثلاثية دون مشاركة "روزفلت" الأمريكية

أكد مسؤولون كوريون جنوبيون، الثلاثاء، أن حاملة طائرات أمريكية لن تشارك في المناورات هذا العام، في خطوة تُعدّ لافتة بعد المشاركة الفاعلة لحاملات طائرات أمريكية في النسختين السابقتين من هذه التدريبات.

وانطلقت "الاثنين، المناورات العسكرية الثلاثية "فريدم إيدج" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وذلك في المياه الدولية شرق وجنوب جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، وتستمر 5 أيام، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتُعد هذه الجولة هي الثالثة من نوعها للمناورات الثلاثية، بعد جولتين سابقتين أُجريتا في شهري يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على التوالي. وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" قد شاركت في الجولة الأولى، في حين شاركت "يو إس إس جورج واشنطن" في الجولة الثانية.

وفي هذا السياق، أثار أحد المسؤولين العسكريين احتمال أن عدم مشاركة حاملة طائرات هذا العام يعود لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للمهام الموكلة إليها، مشيرًا إلى انشغال حاملات الطائرات الأمريكية بمهام عملياتية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

ويأتي غياب حاملة الطائرات الأمريكية عن هذه الجولة من المناورات في وقت حساس، إذ تسعى كل من سول وواشنطن إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع كوريا الشمالية. في المقابل، أعربت بيونغ يانغ عن احتجاجها الشديد إزاء هذه المناورات المشتركة، ووصفتها بأنها تمثل محاولة لتعزيز "تكتل عسكري بقيادة أمريكية"، محذرة من إمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ردًّا على استمرار مثل هذه التدريبات.

يشار إلى أن تسمية مناورات "فريدم إيدج" مستمدة من مناورات ثنائية رئيسية تجريها الولايات المتحدة مع حليفتيها الآسيويتين، وهما "فريدم شيلد" مع كوريا الجنوبية، و"كين إيدج" مع اليابان.

أخبار ذات علاقة واحد فقط اختار البقاء.. ترامب يتراجع عن ترحيل عمال كوريا الجنوبية

وتأتي هذه التدريبات في إطار تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين الدول الحليفة في مواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة، وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.