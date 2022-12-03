بعد تصريحات كانييه ويست عن هتلر.. بايدن: "السكوت تواطؤ"

وكتب بايدن في تغريدة: "أود أن أوضح بعض الأمور: الهولوكوست حدثت بالفعل. هتلر كان شخصا شريرا".

وأضاف: "بدلًا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها علنًا أينما وجدت"، وتابع: "السكوت تواطؤ".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي غداة تعليق شبكة تويتر حساب ويست، الذي غيّر اسمه الآن إلى يي، بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود.

كما جاءت في أعقاب مقابلة استفزازية مع الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز والمعلق السياسي نيك فوينتيس، كرر فيها ويست تأكيد "حبه" للنازيين، وقال: "أنا أحب هتلر".

وكان البيت الأبيض قد أدان في وقت سابق ترامب لاستقباله ويست وفوينتيس في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا الأسبوع الماضي.