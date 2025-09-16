واشنطن تسحب كولومبيا من قائمة الدول المتحالفة في مكافحة المخدرات

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الإثنين أنّ الولايات المتّحدة سحبت رسميا بلاده من قائمة الدولة المتحالفة معها في مكافحة المخدرات، في خطوة ستخسر معها بوغوتا مئات ملايين الدولارات من الدعم العسكري الأميركي.

وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنّ "الولايات المتّحدة سحبت اعتمادنا بعد أن قُتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش" الكولومبيين في الحرب ضدّ عصابات المخدرات وميليشيات يسارية تتموّل من تجارة المخدّرات.

ويأتي هذا القرار في خضمّ حملة يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهريب المخدّرات من أمريكا اللاتينية إلى بلاده.

والعلاقات بين واشنطن وبوغوتا وطيدة في العادة لكنّها تدهورت منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وشهدت الدولتان أزمة دبلوماسية قصيرة لكن حادّة في أواخر كانون الثاني/يناير بسبب خلاف حول إعادة مهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى كولومبيا.

وكولومبيا، أكبر مُصدّر للكوكايين في العالم، حطّمت في العام الماضي أرقامًا قياسية في إنتاج هذا المخدّر، وفقا للأمم المتحدة.