بعد الإعصار "دانيال.. اليونان تتأهب لفيضانات قوية

وسُميت العاصفة الجديدة بــ "إلياس" وتضرب مدينة فولوس عاصمة مقاطعة مغنيسيا، وجزيرة يوبوا، وإقليم فثيوتيدا، ما أدى إلى فيضان أنهار، وانزلاقات تربة، وانهيار سدود، واجتياح المياه لطرق ومنازل، وفقًا لعناصر الإطفاء.

وأفاد عناصر الإطفاء بسقوط مروحية خاصة، صباح الخميس، قبالة جزيرة يوبوا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على راكبَيها.

وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من مدينة فولوس، وغمرت المياه أقسامًا من المستشفى المحلي، على الرغم من استمرار تشغيله.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع كتلته البرلمانية اليمينية: "تتجه أفكارنا، اليوم، إلى فولوس ويوبوا".

وتوقع المتحدث باسم عناصر الإطفاء فاسيليوس فاثراكويانيس عبر التلفزيون، أن تنحسر العاصفة، مساء الخميس، مستندًا إلى الأرصاد الجوية، لكنه أكد أن "فرق الإنقاذ ستبقى في مواقعها".