"البقاء موحدة".. تحد يواجه النقابات وسط احتجاجات فرنسا

غداة تعبئة كثيفة شابتها أعمال عنف احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا حيث لا يزال الغضب الاجتماعي قوياً، يتمثل التحدي الذي تواجهه النقابات، الثلاثاء، بالبقاء موحدة أمام اقتراحات الحوار من الحكومة التي تحاول إيجاد مخرج للأزمة.

وعنونت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية "تظاهرات: أيار/مايو، ماذا بعد؟" لافتة إلى أن "الغضب لا يضعف" وأن "المعارضة والنقابات تدرس طرقا جديدة للرد".

من جهتها عنونت صحيفة "لوفيغارو" (يمين) في افتتاحيتها "الأيام التالية"، محذرة من أن "التظاهرات قد تخفّ مع الصيف".

ونزل حوالي 800 ألف شخص للمشاركة في مسيرات، الإثنين، في كل أنحاء فرنسا، بحسب الشرطة.

وإذا كان هذا الرقم بعيدا عن المستويات القياسية التي سجلت في نهاية كانون الثاني/يناير حين نزل 1.3 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية، فإن التعبئة خلال أول يوم عيد عمال منذ 2009 تتوحد فيه النقابات بقيت قوية بعد 12 يوما من التظاهرات وأبعد من 1 أيار/مايو كلاسيكي.

وقال لوران بيرجيه الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، إن "نسبة التعبئة كبيرة جدا في 1 أيار/مايو. هذه ليست المعركة الأخيرة، إنها احتجاج عالم العمل على هذا الإصلاح".

وشهدت المسيرات صدامات عنيفة أحيانا في مدن عدة بينها باريس ونانت (غرب) وليون (شرق).

وفي العاصمة تكثفت أعمال العنف مع وصول المسيرة. واستخدم مئات الأشخاص الألعاب النارية ضد قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتم توقيف 540 شخصا بينهم 305 في باريس خلال تظاهرات فيما أصيب 406 من عناصر الشرطة والدرك بجروح بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، يبدو المتظاهرون مصممين أكثر من أي وقت مضى على سحب قانون الإصلاح. ويتركز الغضب خصوصا حول رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وهو إجراء تعتبره النقابات والمتظاهرون "ظالما"، خصوصا للنساء اللواتي يعملن في مهن صعبة.