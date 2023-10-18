كيف ستستفيد أوروبا من حكومة جديدة في وارسو؟

توشي نتائج الانتخابات البرلمانية البولندية الأخيرة بتغير بوصلة السياسة الخارجية لأكبر دولة على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي بولندا المغضوب عليها أوروبيًّا.

ويبدو أن الغضب الأوروبي سينقشع مع تشكيل حكومة جديدة يقودها رجل الاتحاد الأوروبي في بولندا دونالد تاسك زعيم المعارضة البولندية.

وترى مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية المتخصصة في السياسة الخارجية الأمريكية والشؤون الدولية، أن بولندا التي سرعان ما أصبحت قوة اقتصادية وعسكرية، قد يقود حكومتها الجديدة زعيم المعارضة، حكومة قادرة على رفع مستوى بولندا داخل أوروبا، والسماح لها بلعب دور قيادي في توجيه الأمن الأوروبي.

يشار إلى أن بولندا التي عرفت نموًا مذهلًا منذ الإطاحة بالشيوعية في العام 1989، تعرقلت قدرتها على الريادة الأوروبية بسبب الحكومة البولندية وخلال فترة حكم حزب القانون والعدالة، حيث أصبحت مثقلة بالمشاحنات في الداخل والخارج.

وترى الصحيفة، أن كلَّ أسباب تحقق هذه الريادة كانت متوفرة، خاصة في ملف الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقيادة الإستراتيجية الأوروبية في التعامل مع هذه الحرب.