قائد فاغنر: جبهة باخموت تفقد الزخم

اعترف يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الخميس، بأن جبهة باخموت شرقي أوكرانيا "بدأت تفقد الزخم"، على حد تعبيره.

وردًّا على أنباء تفيد بانسحاب القوات الأوكرانية من باخموت، قال بريغوجين، إنها "لم تنسحب من باخموت"، مشيرًا أنهم "قاموا بتنظيم خطوط الدفاع داخل المدينة، على طريق السكك الحديدية وفي منطقة الأبراج بالقسم الغربي لباخموت".

وأضاف: "ثم عندما يغادرون باخموت لا ريب أنهم سيتولون الدفاع في أطراف باخموت، لذلك في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن أي هجوم".

وأشار بريغوجين إلى وجود ثلاثة أسئلة معلقة تحتاج الإجابة عنها لتحقيق التقدم ميدانيا.

وقال: "السؤال الأول هل أجنحتنا محمية بشكل جيد؟ أضع علامة تعجب كبيرة"، ويقصد هنا قوات الجيش الروسي التي تتولى السيطرة على المناطق حول باخموت.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، قال قائد فاغنر: "هل نحن منظمون بشكل صحيح؟ لم أر سوروفيكين منذ فترة طويلة، ولا أعرف ما الذي يفعله"، في إشارة إلى غياب الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين الذي يشغل منصب نائب قائد العملية العسكرية في أوكرانيا.

واعترف بريغوجين بأنهم يحتاجون للذخيرة، قائلًا في السؤال الثالث: "إنها الذخيرة.. علامة تعجب أخرى".

وأنهى بريغوجين كلامه على قناته في التلغرام بالقول: "عندما نحل كل هذه الأسئلة الثلاثة.. يمكننا الذهاب إلى أي مكان".