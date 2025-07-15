إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم ردا على تحذيرات أوروبا

ذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن طهران تدرس عدة سيناريوهات للرد على تحذير الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تفعيل آلية "سناب باك"، وإعادة فرض العقوبات الأممية.

ومن بين هذه السيناريوهات، وفق الوكالة، احتمال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% أو ما يقرب منه، ووصفت هذه الخطوة بأنها "رسالة قوية إلى الأطراف المقابلة".

وأضافت الوكالة أن إيران قد تلجأ إلى استخدام مخزوناتها الواسعة من اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية غير محظورة، مشيرة إلى أن الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية يدركان جيداً هذه التطبيقات.

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وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، قال على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا– وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي – منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس/ آب للعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح بارو أن عدم الامتثال سيؤدي إلى تفعيل آلية "سناب باك"، التي تُعيد تلقائياً فرض العقوبات الأممية على إيران.

وأضاف: "نريد استئناف عمل المفتشين الدوليين، وبدء مسار دبلوماسي يفضي إلى حل تفاوضي يشمل مراقبة النشاط النووي الإيراني، وبرامج الصواريخ، وسلوكها المزعزع للاستقرار".