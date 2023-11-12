بعد انسحاب الجيش الفرنسي.. رئيس وزراء النيجر يعد بـ"معجزات"

قال رئيس وزراء النيجر، الأمين زين علي مهمان، إن بلاده ستشهد تطورًا ملحوظًا عقب الانسحاب الكلي للجيش الفرنسي، ووعد بـ"معجزات" ستنجزها بلاده خلال الأعوام المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لعلي مهمان خص به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد، إذ شارك في القمة السعودية الإفريقية، يوم الجمعة الماضي، في الرياض.

وشاركت النيجر في القمة من خلال وفد ترأسه رئيس الوزراء، الذي أكد أن القمة فرصة لإثبات عودة نيامي إلى الساحة الدولية بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر ونصف على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خاصة بعد تعليق عضوية النيجر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي الاتحاد الإفريقي، واستبعادها من الأحداث الدولية مثل الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة.