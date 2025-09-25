سيول: بيونغ يانغ على وشك تطوير صاروخ نووي قادر على ضرب أمريكا

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الخميس، إن كوريا الشمالية في المرحلة الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

يأتي تصريح لي، الذي يزور نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إتقان بيونغ يانغ تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي حتى الآن.

وتعهد لي بالحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بكوريا الشمالية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "سواء بسبب مفاوضات مع الولايات المتحدة أو للنظام الحاكم لديهم، فإنهم يواصلون تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات لها القدرة على حمل قنبلة نووية والوصول إلى الولايات المتحدة وقصفها".

وأضاف لي: "يبدو أنهم لم يحققوا مرادهم بعد، لكنهم في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق لهم سوى ما يسمى بتقنية إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي. ومن المرجح أيضا أن يتم حل ذلك الأمر في القريب العاجل".

وأعاد لي التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخص "الوحيد" الذي يمكن أن يكون نظيرا تفاوضيا مع بيونغ يانغ.

وكان ترامب قال، في أغسطس/آب الماضي، إنه يود مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أقرب فرصة خلال العام الجاري.