هيغسيث: أمريكا ستنفذ مزيداً من العمليات ضد عصابات المخدرات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية ضد أولئك الذين يهربون المخدرات لن تتوقف بالضربة التي استهدفت، أمس، سفينة قادمة من فنزويلا، بحسب "رويترز".

وأضاف هيغسيث في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "لدينا أصول في الجو، وأصول في الماء، وأصول على متن سفن، لأن هذه مهمة خطيرة للغاية بالنسبة لنا، ولن تتوقف عند هذه الضربة فقط".

وتابع: "أي شخص آخر يُهرّب في تلك المياه ونعلم أنه إرهابي مخدرات محدد سيواجه المصير نفسه".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي قتل 11 شخصاً، أمس الثلاثاء، في هجوم على سفينة من فنزويلا يقال إنها تحمل مخدرات، في أول عملية معروفة منذ نشر إدارته، في الآونة الأخيرة، سفناً حربية في جنوب البحر الكاريبي.