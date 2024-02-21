اتهمت موسكو بتسميم نافالني.. لندن تفرض عقوبات على مسؤولين روس

أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في إدارة مجمع السجون حيث توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني، واتهمت روسيا بتسميمه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن السلطات الروسية "سممته بمادة نوفيتشوك في 2020، وسجنته بسبب أنشطته السياسية السلمية، وأرسلته إلى السجن في القطب الشمالي". وشدد الوزير البريطاني على أن بلاده "ستحاسب" المسؤولين عما وصفها بـ "المعاملة الوحشية" لنافالني.

وقال كاميرون: "من الواضح أن السلطات الروسية ترى نافالني تهديدا وحاولت مرارًا إسكاته"، وأضاف: "لهذا السبب نعاقب اليوم كبار مسؤولي السجن المسؤولين عن احتجازه في مجمع السجون، حيث أمضى أشهره الأخيرة".