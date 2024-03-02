تؤججه عصابات.. العنف يجتاح هايتي لليوم الثاني

تتواصل أعمال العنف في عاصمة هايتي، بور او برنس، لليوم الثاني على التوالي، مع شن عصابات تسعى لإطاحة رئيس الحكومة أرييل هنري هجمات قرب المطار الدولي وسجن في المدينة.

ويتواصل العنف بينما يزور هنري كينيا لتوقيع اتفاق "متبادل" تُنشر بموجبه قوة شرطة دولية مدعومة من الأمم المتحدة لإرساء القانون والنظام في بلاده، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".