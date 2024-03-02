تؤججه عصابات.. العنف يجتاح هايتي لليوم الثاني
تتواصل أعمال العنف في عاصمة هايتي، بور او برنس، لليوم الثاني على التوالي، مع شن عصابات تسعى لإطاحة رئيس الحكومة أرييل هنري هجمات قرب المطار الدولي وسجن في المدينة.
ويتواصل العنف بينما يزور هنري كينيا لتوقيع اتفاق "متبادل" تُنشر بموجبه قوة شرطة دولية مدعومة من الأمم المتحدة لإرساء القانون والنظام في بلاده، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وكان أربعة شرطيين قُتلوا وجرح عشرات الأشخاص منذ تفجر موجة العنف الأخيرة، فيما هنري موجود في كينيا.
والهجمات الأخيرة أحدث سلسلة في أعمال العنف التي تشنها عصابات اتّحدت تحت مسمى "العيش سويا".
وأعلن زعيم إحدى العصابات، جيمي شيريزيه، الملقب "باربكيو"، في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي قبل تفجر أعمال العنف، أن المجموعات المسلحة تعمل بشكل منسق "لحمل رئيس الوزراء أرييل هنري على التنحي".
وسيطرت عصابات مسلحة على مساحات واسعة من البلاد في السنوات الأخيرة، مطلقةً العنان لأعمال عنف شلّت اقتصاد هايتي ومنظومتها الصحية العامة.