مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب

العالم

زيلينسكي: لدى الحلفاء تفاهم على "إطار عمل عام" للضمانات الأمنية

زيلينسكي: لدى الحلفاء تفاهم على "إطار عمل عام" للضمانات الأمنية
الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الأوكراني زيلينسكيالمصدر: رويترز
04 سبتمبر 2025، 3:18 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام، وفق "رويترز".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محوريا في أي التزامات من هذا القبيل، وحث شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.

جانب من اجتماعات تحالف الراغبين في قصر الإليزية

وبدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين: "أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (...) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية".

زعماء أوروبا وزيلينسكي

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن حلفاء أوكرانيا في "تحالف الراغبين" يتكاتفون من أجل تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا من الجو والبحر والبر ودعم القوات الأوكرانية.

وأضاف كوستا على منصة "إكس" بعد اجتماعه مع التحالف في باريس: "في الوقت نفسه، نواصل عملنا للضغط على روسيا من خلال فرض مزيد من العقوبات. يجب على روسيا وقف القتل فورا".

