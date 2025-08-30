الاتحاد الأوروبي: روسيا لن تستعيد أصولها المجمدة دون دفع تعويضات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، السبت، إنه لا يمكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل التكتل بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات، وفق "رويترز".

وقالت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "لا يمكننا أن نتصور أنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام فإن هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات".

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت، في يونيو/ حزيران 2024، على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تصل إلى 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار)، لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا.

وقد واجه هذا الاتفاق انتقادات من المجر التي اتهمت باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد "بشكل سافر" بتجاوز معارضتها للخطة.

تجدر الإشارة إلى أن الغرب جمّد، في إطار العقوبات التي فرضها على موسكو عام 2022، أصولًا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، منها 200 مليار في الاتحاد الأوروبي.