الترويكا الأوروبية تدرس تفعيل "آلية الزناد" على إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "الترويكا الأوروبية"، ستقوم بتفعيل "آلية الزناد"، العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

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وأضاف للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "فرنسا وشركاؤها... لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام، من دون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير"، بحسب رويترز.

أمس الاثنين، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن قيام ألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر مسؤول بالخارجية قوله إن الخبر الذي يجري تداوله "مزيف ولا أساس له من الصحة".

وبحسب المصدر "فإن الخارجية الإيرانية تواصلت مع الجانب الألماني بشأن ما نُشر عن تفعيل آلية الزناد، وتوصلت إلى أن تلك المزاعم عارية تمامًا عن الصحة".

وفي سياق متصل، قال كاظم غريب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، إن الأوروبيين "لم يلتزموا بأيٍّ من تعهداتهم في الاتفاق النووي"، متسائلًا بسخرية: "عن أيّ برنامج يتحدثون كي يُفعّلوا آلية الزناد؟".

وأضاف أن أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه ستقابل برد حازم من إيران، محذّرًا من أن تفعيل الآلية سيعني خروج الأوروبيين نهائيًا من دائرة التفاهم مع طهران.

وآلية الزناد التي هي جزء من الصفقة النووية لعام 2015، والتي بموجبها إذا انتهكت إيران التزامات في الاتفاق، يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد وإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي.