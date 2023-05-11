توجيه 13 تهمة بالاحتيال المالي إلى جورج سانتوس

وقالت متحدثة باسم مكتب النيابة الفدرالية لنيويورك، إن المسؤول الجمهوري المنتخب عن الولاية نفسها الذي وجهت إليه الاتهامات هيئة محلفين كبرى، مثل أمام المحكمة الفدرالية لسنترال إيسليب في شرق مدينة نيويورك.

وقد أفرج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار ودعي إلى جلسة جديدة في 30 حزيران/يونيو، كما قالت المتحدثة.

وقال النائب سانتوس (34 عاما) للصحافيين عند مغادرته المحكمة: "سأعمل على تبرئة اسمي"، مؤكدا أن الملف يحتوي على "أخطاء".

وقالت النيابة في بيان إن جورج سانتوس وُجهت إليه تهم الاحتيال وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام مجلس النواب. والحد الأقصى لعقوبة هذه التهم هو السجن 20 عاما.

وسانتوس متهم أيضا بالاحتيال على متبرعين لحملته الانتخابية بتحويل مساهمات بقيمة 50 ألف دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي مبالغ كان سيستخدمها لسداد ديون وشراء ملابس فاخرة.

كما أنه متهم بتقديم بيانات كاذبة إلى مجلس النواب بشأن أصوله ودخله، وبتلقي 24 ألف دولار من إعانات البطالة التي لم يكن يستحقها قبل انتخابه نائبا.