الشرطة الألمانية تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن

أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن وإغلاق سوق شتريتزلماركت الشهير لمستلزمات عيد الميلاد اليوم السبت.

وقالت الشرطة على تويتر "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها "توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الشرطة الألمانية في بيان، أنها شنت عملية في وسط مدينة دريسدن؛ بعد "الاشتباه باحتجاز رهائن".

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة بيلد، أن رجلًا مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية بالمدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت "بيلد"، أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.