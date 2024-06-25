"الميل لليمين" يثير الانقسامات بصفوف جمهوريي فرنسا

خلّفت مساعي رئيس حزب "الجمهوريين" الفرنسيين إريك سيوتي مع اليمين المتطرف انقسامات واسعة داخل الحزب، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقبل 5 أيام من الجولة الأولى من الانتخابات لا يزال "الجمهوريون" يمرون بـ "أزمة داخلية خطيرة"، وفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إذ دافع رئيس الحزب إيريك سيوتي عن خطوة التقارب مع حزب التجمع الوطني، التي سببت هزّات داخل الحزب وأضعفت الإجماع حول شخص رئيسه.

ورغم حالة التململ الداخلي يواصل إيريك سيوتي مساره، وتحدّث رئيس "الجمهوريين" المثير للجدل عن التحالف الذي يدافع عنه مع حزب التجمع الوطني، وقال في لقاء مع تلفزيون "بي أف أم تي في" الفرنسي اليوم: "نحن نمضي قدمًا مع عدد كبير من الناشطين الفرنسيين في نهج غير مسبوق".

وأضاف "لقد انفصلنا عن القواعد القديمة التي كانت تمنع اليمين من التحالف، بينما ارتبط اليسار بأسوأ وجوه اليسار المتطرف، وهو جان لوك ميلينشون" في إشارة إلى تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة التي ضمت أطيافًا من يسار الوسط وأقصى اليسار.